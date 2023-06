Die Growatt New Energy GmbH mietet ca. 1.000 m² Büroflächen und ca. 500 m² Lagerflächen in der Max-Planck-Straße 36 in Friedrichsdorf. Vermieter ist die Sirius Facilities GmbH, von der MH-Gewerbe-Immobilien mit der Vermietung der Flächen im Sirius Park Friedrichsdorf beauftragt war.

