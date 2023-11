Die Grow Landschaftsarchitektur Evers Czerniejewski Partnerschaft mbB ist zum 01.10.2023 in eine rund 350 m² große, im Loftstil gehaltene Bürofläche in der Georgstraße 5a in Köln gezogen. Das Bürohaus im Georgs-Viertel befindet sich im Eigentum eines regionalen Immobilienunternehmens. Savills war während des gesamten Vermittlungsprozesses für den Vermieter und den Mieter beratend tätig.

.