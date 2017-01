Großraum München behauptet bundesweite Spitzenposition

Der Vermietungsumsatz an Lager-, Logistik- und Produktionsflächen im Großraum München* im Jahr 2016 erreicht nach Analyse von Realogis mit ca. 240.000 m² vermittelter Fläche** im Bundesvergleich wieder ein Top-Ergebnis. Allein im zweiten Halbjahr 2016 wurden laut des führenden Beratungsunternehmens für die Vermietung von Logistikimmobilien, Industrieimmobilien und Gewerbeparks in Deutschland von den Marktteilnehmern rund 130.000 m² umgesetzt.

Laut Oliver Raigel, Geschäftsführer der Realogis Immobilien München GmbH, wird „sich der Markt 2017 aufgrund der bestehenden Nachfrage und der verstärkten Neubautätigkeit weiter erfolgreich behaupten. Davon profitieren Gemeinden im erweiterten Umland, die aufgrund Grundstückverfügbarkeit und vergleichsweise günstigen Mietpreisen immer attraktiver für Unternehmen werden.“



„Während das Münchener Stadtgebiet aufgrund steigender Kosten und nahezu aussichtsloser Flächenknappheit weiter an Bedeutung für die Logistik verliert, bietet das Münchner Umland Unternehmen bei der Neuausrichtung weiterhin außerordentliche Anreize. Das wird von den Kunden angenommen“, sagt Oliver Raigel. „Auch wenn Last Mile Delivery deutschlandweit in aller Munde ist, handelt es sich innerstädtisch mehr um umgenutzte Einzelhandels- oder Büroobjekte als um Logistikimmobilien.“



39 Prozent des Vermietungsvolumens (93.600 m²) entfallen auf Handelsunternehmen und E-Commerce-Unternehmen, gefolgt von Logistikunternehmen mit 33 Prozent (79.000 m²). Wie in den Vorjahren bereits beobachtet, schließen Produktions- und Fertigungsbetriebe weiterhin in der Nachfrage zu den Logistikern auf. Die flächenmäßig größten Mietvertragsabschlüsse erzielt ebenfalls der Handel: Der Distributor für elektromechanische Bauelemente TTI, Inc. erweitert sein Headquarter um ca. 19.000 m² Fläche in Maisach-Gernlinden und der Onlineshop für Luxusfashion mytheresa.com mietet ein neues Zentrallager mit ca. 16.000 m² am Standort Kirchheim-Heimstetten.



Wie die Analyse zeigt, liegt der Münchner Norden mit 34 Prozent nur noch knapp vor dem Münchner Westen mit 33 Prozent. Es folgen der Münchner Osten mit 21 Prozent und der Münchner Süden mit 12 Prozent.



Dem Gesamtflächenbestand von gesamt 5,6 Mio. qm sind 2016 nur knapp 40.000 m² Neubaufläche zugeführt worden. Dies entspricht einem Wachstum von 0,7 Prozent, was nicht im Geringsten dem Wachstum der Handels- und Logistikbranche und deren Flächenbedarf gerecht wird. „Die Vorzeichen für 2017 sind jedoch gut“, so Oliver Raigel. „In Sulzemoos, Olching und Neufahrn entstehen Neubauprojekte mit ca. 90.000 m² Gesamtfläche. Aufgrund dieser sich bereits in der Realisierung befindlichen Projektentwicklungen sollte in Kombination mit der weiterhin guten Nachfrage im laufenden Jahr ein ähnlich attraktives Ergebnis wie in den vergangenen Jahren erzielt werden.“



Aktuelle Mietpreise für die unterschiedlichen Typen von Immobilien:

• hochwertige Logistikimmobilien mit folgenden Merkmalen: mind. 10,00 m Hallenhöhe, großzügige Andienungszonen und Minimum 1-2 Tore pro 1.000 m² Hallenfläche, effiziente Beheizungssysteme. Mietpreis Halle: 6,20 - 6,75 Euro/m², zugehörige Bürofläche 9,00 - 10,50 Euro/m²



• funktionale Bestandsimmobilien mit folgenden Merkmalen: mind. 7,50 m Hallenhöhe, Rampen und/oder ebenerdige Andienung, großzügige Andienungszonen, Heizung, Sprinkleranlage. Mietpreis Halle: 5,50 Euro - 5,95 Euro/m², zugehörige Bürofläche 7,00 - 9,00 Euro/m²



• einfache Hallenflächen mit folgenden Merkmalen: bis zu 5,00 m Hallenhöhe, unzureichende Belichtung und Dämmung, meist nur ebenerdige Andienung. Mietpreis Halle: 4,00 - 4,90 Euro/m², zugehörige Bürofläche 5,00 – 6,00 Euro/m²





* Marktgebiet Großraum München

Als Teilmarkt definiert Realogis die relevanten verfügbaren Lager-, Logistik-, Industrie- und Produktionsflächen in einem Radius von ca. 50 km rund um München.



** Ankäufe, Entwicklungen und Investments von Eigennutzern sind nicht berücksichtigt