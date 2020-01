Großraum Frankfurt: Schwächstes Ergebnis auf dem Logistikmarkt der letzten fünf Jahre

Die jüngste Analyse von Realogis zum Vermietungsumsatz von Lager-, Logistik- und Produktionsflächen im Großraum Frankfurt / Rhein-Main bestätigt die rückläufige Entwicklung, die bereits zum Jahresbeginn einsetzte. Während der Umsatz bis Ende des ersten Halbjahres 2019 im Vorjahresvergleich bereits um 13 % nachgab (H1 2019: 262.200 m², H1 2018: 300.000 m²), sind im Gesamtjahr 454.000 m² Flächen von allen Marktteilnehmern vermittelt worden (-36 %). Damit hat der Markt sein schwächstes Ergebnis der letzten fünf Jahre eingefahren und auch den Fünfjahresschnitt von 578.800 m² um 22 % unterschritten.

.

„Die Rhein-Main-Region ist in den letzten Jahren vor 2019 von einer sehr hohen Neubaudynamik von Großflächen mit direkter Abvermietung gekennzeichnet gewesen“, kommentiert Adriano Borgia, Geschäftsführer der Realogis Immobilien Frankfurt GmbH. „Das rückläufige Ergebnis des vergangenen Jahres sollte jedoch erst einmal nicht überbewertet werden. Unternehmen mit Großgesuchen werden sich künftig im naheliegenden Umland ansiedeln, d.h. in der Peripherie ab 50 km außerhalb der Kernregion Frankfurt.“



„Die stärksten Vermietungsaktivitäten haben im Berichtszeitraum weiterhin in der Region Rhein-Main-Süd stattgefunden, sie gingen jedoch um ca. 200.000 m² im Vergleich zum Vorjahr zurück“, sagt Irina Lysenko, Research Analyst der Realogis Gruppe. Mit ca. 234.264 m² sind mehr als die Hälfte aller Flächen zwischen Offenbach, Groß-Gerau, Darmstadt und Bergstrasse vermittelt worden (52 %).



Als flächenabnehmende Regionen folgen Rhein-Main-Ost (19 %, 86.260 m²), Mainz / Wiesbaden (ca. 10 %; 46.310 m²) sowie Frankfurt (rd. 8 %; 34.500 m²). Mit jeweils rund 6 % haben sich 2019 „Rhein-Main-Nord“ (27.240 m²) und „Rhein-Main-West“ (25.424 m²) am Marktgeschehen beteiligt.



Den Gesamtumsatz 2019 wesentlich geprägt haben Flächeneinheiten ab 5.000 m² (64 %, 290.560 m²), mit einem Fokus auf das Segment bis 7.500 m². Eine gute Nachfrage haben zudem Einheiten bis zu 20.000 m² verzeichnet.



Rund 19 % des Gesamtflächenumsatzes hat die Größenkategorie 1.000 bis 3.000 m² beigetragen, gefolgt vom Segment der 3.000 und 5.000 m² (14 %, 63.560 m²). Abschlüsse unter 1.000 m² haben bis Ende Dezember lediglich 3 % aller Mietverträge gestellt (13.620 m²).



Die Spitzenmiete für Neubauten im Stadtgebiet Frankfurt hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 8 % auf ca. 7,00 Euro/m² (nominal) verteuert (2018: 6,50 Euro/m²). Die Durchschnittsmiete liegt unverändert bei 4,95 Euro/m².



Wesentliche Mietvertragsabschlüsse 2019

• IKEA Rüsselsheim 33.000 m² (Eigennutzer)

• Geis Industrie Rodenbach 31.000 m²

• Coca Cola European Partners GmbH Bodenheim 20.300 m²

• Amazon S.à r.l. Gernsheim 19.700 m²

• Eichler Kammerer Gruppe Dietzenbach 18.200 m² (Eigennutzer)



„Der Markt verzeichnete in den vergangenen Jahren durch die hohe Neubaudynamik Rekordergebnisse. Das lässt sich nicht so einfach wiederholen“, sagt Adriano Borgia. Für 2020 prognostiziert Realogis ein ähnliches Umsatzniveau wie im abgelaufenen Jahr, wobei Logistikimmobilien mit Großflächen über 50.000 m² ins Umland ausweichen müssen.“



„Trotz der gegenwärtigen Entwicklungen blicken wir optimistisch in die Zukunft“, so Adriano Borgia. „Nationale und internationale Handelsunternehmen mit hoher logistischer Leistung werden auch weiterhin die Versorgung des bevölkerungsreichen und weiterwachsenden Ballungsraumes sicherstellen. Hinzu kommen logistikaffine Branchen wie der hochqualifizierte Chemie- und Pharmasektor sowie der E-Commerce. Damit sind wichtige verladende Zukunftsbranchen am größten europäischen Fracht-Flughafen und einem der wichtigsten Straßen- und Schienenverkehrsknotenpunkt angesiedelt, die zudem zahlreiche spezialisierte Logistikdienstleister an sich binden.“