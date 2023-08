Grossmann & Berger vermittelt fünffach in Hamburg

Grossmann & Berger war kürzlich bei Transaktionen von fünf Zinshäusern in verschiedenen Hamburger Stadtteilen sowie im Umland beratend tätig. Insgesamt vermittelte Immobiliendienstleister nahezu 4.000 m² Wohn- und Gewerbefläche. Der summierte Kaufpreis belief sich auf mehr als 10 Mio. Euro.

.

In St. Pauli wechselte ein vollvermietetes Mehrfamilienhaus mit Baujahr 1880 den Besitzer. Sieben Wohneinheiten finden auf rund 533 m² Mietfläche Platz. Das etwa 287 m² große Grundstück befindet sich nahe der Parkanlage „Planten un Blomen“. Die Transaktion fand zwischen Privatinvestoren statt.



Eine Grundstücksgesellschaft erwarb in Eppendorf ein Mehrfamilienhaus mit zehn Wohneinheiten von einem Privatverkäufer. Die Mietfläche beläuft sich auf rund 921 m². Das vollvermietete Objekt aus dem Jahr 1905 befindet sich auf einem etwa 475 m² großen Grundstück.



Auch in Stellingen begleitete Grossmann & Berger die Transaktion eines Mehrfamilienhauses. Eine Wohnungsverwaltung kaufte dieses von einem Projektentwickler. Der Neubau aus dem Jahr 2023 verfügt über 16 Wohneinheiten auf einer Gesamtfläche von etwa 993 m². Das rund 671 m² große Grundstück liegt nahe der S-Bahn-Station „Stellingen“.



Ein Bestandshalter erwarb ein vollvermietetes Wohn- und Geschäftshaus in Schnelsen von einem Privatverkäufer. Das Objekt mit Baujahr 1979 verfügt über drei Wohnungen und fünf Gewerbeeinheiten. Die gesamte Mietfläche beläuft sich auf rund 839 m². Davon entfallen 163 m² auf Wohn- und 676 m² auf Gewerbefläche. Das Grundstück misst etwa 1.193 m².



In Reinbek vermittelte der Immobiliendienstleister ein vollvermietetes Mehrfamilienhaus mit neun Wohneinheiten. Ein Bestandshalter kaufte die Immobilie aus dem Jahr 1969 von einem Privatverkäufer. Das Objekt mit einer Mietfläche von knapp 600 m² befindet sich auf einem rund 980 m² großen Grundstück.