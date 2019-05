Grossmann & Berger eröffnet neuen Standort in Norderstedt

Grossmann & Berger ist nun auch mit einem Standort in Norderstedt vertreten. Die offizielle Eröffnungsfeier des Shops in der Rathausallee fand am 30. April statt. Damit verfügt der Hamburger Immobiliendienstleister über nunmehr 13 Wohnimmobilienshops in Hamburg, Norderstedt, Ahrensburg, Lüneburg und auf Sylt.

„Speckgürtel“ wird immer beliebter

„Die Umlandgemeinden Hamburgs werden zunehmend gefragter. Daher war der Aufbau eines Shops in Norderstedt ein wichtiger Schritt in unserer Expansionsstrategie“, so Geschäftsführer Lars Seidel bei der Eröffnungsrede. In der nördlichen Metropolregion ist Grossmann & Berger neben dem neuen Shop in Norderstedt auch in Poppenbüttel, Niendorf und Ahrensburg vertreten. Insbesondere in Norderstedt hat sich in den letzten Jahren die Einwohnerzahl durch Zuzügler aus Hamburg erhöht. Bauprojekte mit weit mehr als 2.000 Wohneinheiten sind derzeit in Planung oder bereits in der Entstehung.



Das Shopteam hat bereits Erfahrung mit dem Immobilienmarkt vor Ort. Vertriebsleiter Luis Santos und Immobilienberaterin Ilka Hoehl haben die Region bislang vom Shop Niendorf aus betreut. Beide wohnen im direkten Umland. „Wir legen großen Wert auf die lokale Verbundenheit unserer Shop-Mitarbeiter und den persönlichen Kontakt mit den Kunden. Unser Shopteam ist bestens mit der Region vertraut und kann Eigentümer und Suchkunden daher umfassend und individuell beraten“, erläutert Andreas Gnielka, Bereichsleiter Wohn-Immobilien Bestand / Vermietung und Kapitalanlage von Grossmann & Berger. Sina-Maria Machoczek ergänzt als Assistentin das Dreierteam.



Das Shopteam wird Verkäufe von Wohnimmobilien in Norderstedt und dem Umland vermitteln – inklusive Kaltenkirchen, Bönningstedt, Barmstedt, Quickborn, Henstedt-Ulzburg und Ellerau. „Norderstedt bietet als eigenständige Stadt mit einer sehr guten Infrastruktur, vielfältigen Bildungs-, Freizeit- und Kulturangeboten sowie der direkten U-Bahn Anbindung nach Hamburg ein attraktives Wohnumfeld“, so Luis Santos zum Standort.



Die zunehmende Nachfrage nach Wohnimmobilien im Umland spiegelt sich auch im Preistrend wider. Für Norderstedt prognostiziert der Immobiliendienstleister für 2019 einen Preisanstieg für Eigentumswohnungen um 12,9 % gegenüber dem Vorjahreswert auf 3.500 Euro/m² Wfl. und für Einfamilienhäuser um 12,5 % auf 3.600 Euro/m² Wfl. In Henstedt-Ulzburg ist das Preisniveau vergleichsweise moderater, doch auch hier ist ein deutlicher Anstieg zu erwarten. Laut Prognose klettern die Preise von 2018 auf 2019 um 13,6 % bzw. 16,0 % auf 2.500 Euro/m² Wfl. für Eigentumswohnungen und 2.900 Euro/m² Wfl. für Häuser. Für Quickborn erwartet Grossmann & Berger in 2019 ebenfalls einen deutlichen Anstieg - für Eigentumswohnungen um 16,0 % auf 2.900 Euro/m² Wfl. und für Einfamilienhäuser um 7,4 % auf 2.900 Euro/m² Wfl.