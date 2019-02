Großhändler schließt 10-Jahres-Mietvertrag im Business Triangle Neuss

Auf Vermittlung von Realogis hat der Chemikalien-Großhändler Killgerm einen 10-Jahres-Mietvertrag im Gewerbegebiet Taubental in Neuss-Uedesheim abgeschlossen. Das 1987 gegründete Neusser Unternehmen verlässt seinen bisherigen Hauptstandort in der Graf-Landsberg-Straße 1 und bezieht zum Jahresanfang 2019 eine 1.760 m² große Halle sowie eine 700 m² umfassende Bürofläche im Business Triangle Neuss im Sperberweg 29-43. Vermieter des modernen und sehr gut an die A57 angebundenen Gewerbeparks ist M7 Real Estate.



.