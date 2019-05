Bonava plant 72 Wohnungen am Aachener Westpark

Der Projektentwickler Bonava plant ein Wohnensemble am Aachener Westpark. Auf dem knapp 6.500 m² großen Gelände einer Maschinenfabrik in der Vaalser Straße 71 soll bis Ende 2021 ein Neubau-Quartier mit insgesamt 72 Miet- und Eigentumswohnungen und ein Ladenlokal entstehen.

