Großes Interesse am Wettbewerblichen Dialog

Das Interesse am neuen Stadtteil Grasbrook ist groß: Etwa 350 Hamburger nutzten die Möglichkeit, sich über erste Ideen zum Städtebau und Freiraum zu informieren und diese zu kommentieren. Zwölf internationale Planungsbüros, sechs Stadt- und sechs Freiraumplaner, haben seit September an ersten Entwürfen für den neuen Stadtteil gearbeitet. Im Rahmen der Dialogveranstaltung „Bürgerblick“ konnten die Besucher diese Entwürfe in Augenschein nehmen und Rückmeldungen dazu geben, bevor eine Fachjury am 3. Dezember sechs Büros auswählte, die es in die zweite Rundes des Wettbewerbs geschafft haben.

„Jetzt gehen wir in die entscheidende Phase unseres Entwurfsverfahrens zum Grasbrook: Die Planung beginnt mit der Entscheidung der Jury im April/Mai 2020. Die intensive Bürgerbeteiligung ist unser Angebot, sich in diesen wettbewerblichen Dialog mit einzubringen und über dieses wichtige Vorhaben für die Zukunft von Hamburgs Stadtentwicklung in den nächsten zwei Jahrzehnten mitzudiskutieren. Wie schon beim Masterplan für Oberbillwerder achten wir auch beim Grasbrook darauf, dass sich die Öffentlichkeit in allen Phasen der Planung einbringen und am Entstehen des neuen Stadtteils mitwirken kann. Ich freue mich, dass beim „Bürgerblick“ bereits viele Hamburgerinnen und Hamburger die Gelegenheit genutzt haben, sich die spannenden Entwürfe anzuschauen. Mit dem Angebot einer Online-Beteiligung auch in der Entwurfsphase gehen wir jetzt noch einen Schritt weiter, und ich hoffe, dass alle, die beim „Bürgerblick“ nicht dabei sein konnten, diese Möglichkeit nutzen, den Planern Hinweise für die Überarbeitung zu geben“, so Dr. Dorothee Stapelfeldt, Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen.



Nach der Juryauswahl am werden die verbliebenen Entwürfe vom 4. bis 10. Dezember 2019 zur Kommentierung ins Internet gestellt. Darüber hinaus werden bis zum 5. Januar 2020 alle Konzeptideen im HafenCity InfoCenter im Kesselhaus öffentlich ausgestellt. Auch in der weiteren Überarbeitung der Entwürfe haben die Bürger die Möglichkeit, ihr Feedback zu den Plänen zu geben, z.B. im Rahmen der Bürgerwerkstatt am 25. Januar 2020 und bei der abschließenden Präsentation am 2. April 2020.