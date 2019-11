Großer Bahnhof für Gateway Gardens

Am 15. Dezember soll im neuen Stadtteil Gateway Gardens die S-Bahn-Station eröffnet werden, die für weiteren Schub im Quartier sorgen wird. „Der Anschluss an das S-Bahn-Netz ist ein wichtiger Meilenstein in der Entwicklung des Quartiers, das in direkter Nachbarschaft zum Flughafen Frankfurt liegt“, sagt Stefan Bockstaller, bei Fraport für Grundstücksentwicklung und -vermarktung zuständig. „Die Fahrt zum Hauptbahnhof dauert nur noch wenige Minuten. Bereits heute arbeiten rund 5.000 Menschen in Gateway Gardens. Bis zum Jahr 2026 sollen es rund 18.000 werden, die dann bequem und umweltfreundlich mit der S-Bahn zum Job fahren“, führt Bockstaller weiter aus.

.

Nachhaltigkeit im Fokus

Die Nachhaltigkeit setzt sich im Stadtteil fort: In allen Gebäuden soll überdurchschnittlich viel Energie eingespart werden. Die Dächer müssen mindestens zur Hälfte begrünt sein. 60 Prozent des Niederschlagwassers sollen vor Ort versickern. Das Quartier ist an das Fernwärmenetz angeschlossen. Es gibt Schnellladestationen für E-Fahrzeuge. Die Shuttle-Busse zu den Terminals sollen bald elektrisch fahren. Bockstaller kann sich vorstellen, dass demnächst auch E-Scooter und E-Bikes zum Ausleihen bereitstehen. Herzstück des Geländes ist zudem ein zentraler Park mit Spazierwegen, Grünflächen und altem Baumbestand. Die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen zertifizierte Gateway Gardens als erstes komplettes Stadtviertel in Deutschland mit Platin.



Siemens kommt 2022

Aber die Unternehmen lockt noch etwas anderes „Die Unternehmen finden in Deutschland keinen Standort mit größerer Mobilität“, sagt Felix Kreutel mit Blick auf die verschiedensten Verkehrswege, die sich am Flughafen Frankfurt kreuzen. So haben Condor, DB Schenker und Kion ihre Konzernzentralen in Gateway Gardens angesiedelt. Die LSG Sky Chefs GmbH produziert im modernsten Cateringwerk Europas bis zu 77.000 Mahlzeiten täglich. Siemens gibt 2022 seinen Frankfurter Standort in Niederrad auf und zieht in einen Neubau an der De-SaintExupéry-Straße um.