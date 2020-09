Große Hoffnung für den Karstadt an der Schadowstraße

Es ist noch nicht offiziell, aber die Zeichen für den Kaufhof auf der Düsseldorfer Schadowstraße stehen auf Rettung: Derzeit laufen für den Galeria Karstadt Kaufhof-Standort konstruktive Gespräche über dessen Zukunft zwischen Politik, den Eigentümern der Immobilie, der Berliner Ärzteversorgung, und dem Management der Warenhauskette.

.

Oberbürgermeister Thomas Geisel hatte sich in den vergangenen Wochen in zahlreichen Gesprächen mit allen Beteiligten für den Erhalt des Warenhauses stark gemacht und als Vermittler gewirkt. „Ich bin optimistisch, dass wir hier gemeinsam mit dem Vermieter, der Verwaltung der Landeshauptstadt und mit Galeria Karstadt Kaufhof eine für alle Beteiligten tragbaren Lösung finden“, ist Oberbürgermeister Thomas Geisel überzeugt.



„Dies wäre eine gute Nachricht vor allem für die Beschäftigten, aber auch für die vielen Kundinnen und Kunden und Düsseldorf als Einkaufsstadt insgesamt“, sagt Geisel.



Robert Leingruber, Sprecher der Galeria Karstadt Kaufhof-Muttergesellschaft Signa: „In Düsseldorf laufen konstruktive Gespräche über die Zukunft der Filiale. Der Oberbürgermeister und die Verwaltung der Landeshauptstadt arbeiten gemeinsam mit dem Team von Galeria Karstadt Kaufhof und dem Vermieter an einer Lösung. Dafür verdienen alle Beteiligten große Anerkennung.“



Vor dem Hintergrund der aktuellen Corona-Situation ist es zudem auch Ziel, die Stabilisierung und Weiterentwicklung der Innenstadt sowie die Umsetzung eines städtebaulich relevanten Projekts am Standort des Kaufhof-Gebäudes am Wehrhahn voranzutreiben. Diese städtebauliche Entwicklung könnte als Frequenzbringer die gesamte Einkaufsstraße aufwerten.



In der Zeit, bis ein mögliches städtebauliches Verfahren abgeschlossen ist, wird Signa der Landeshauptstadt Düsseldorf das Kaufhof-Gebäude am Wehrhahn für Zwischennutzungen zur Verfügung stellen. Denkbar sind zum Beispiel Pop-Up-Stores, Co-Working-Spaces oder kulturelle Aktivitäten.



„Wir erhoffen uns durch diese Zwischennutzung auch Jobperspektiven für die Beschäftigten von Kaufhof“, erklärt der Oberbürgermeister. Bereits vor einigen Wochen hatte die Stadt den Mitarbeitern der Kaufhäuser Jobangebote in der Verwaltung gemacht.