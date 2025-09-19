Große Feier auf der Mierendorffinsel - Startschuss für Hey Charlottenburg

Mit rund 100 geladenen Gästen setzten Nikolas Jorzick, geschäftsführender Gesellschafter von Hamburg Team, und Stefan Wulff, geschäftsführender Gesellschafter von Otto Wulff, gestern den ersten symbolischen Grundstein für das Wohnquartier „Hey Charlottenburg”. In der Quartiersentwicklung entstehen bis 2027 über 330 Wohnungen, eine Kita und begrünte Innenhöfe.

