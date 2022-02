Großbrand in Essen: Vivawest sagt Mietern Unterstützung zu

Der Großbrand im Essener Westviertel betrifft 39 Wohnungen von Vivawest in der Bargmannstraße. Das Unternehmen sagt den rund 100 Mietern des Wohnkomplexes, der gerade einmal 10 Jahre alt ist, Unterstützung zu. „Wir sind tief betroffen und wünschen den verletzten Mietern baldige Genesung“, sagte Uwe Eichner, Vorsitzender der Geschäftsführung.

.

Mitarbeiter des Wohnungsunternehmens sind seit den frühen Morgenstunden vor Ort und suchen den Kontakt zu den evakuierten Mietern. „Wir werden nun zuerst allen unseren Kunden kurzfristig eine Bleibe in den umliegenden Hotels verschaffen“, so Eichner weiter. Die Kosten übernimmt Vivawest. Im nächsten Schritt wird die Gesellschaft versuchen, den Kunden neue Wohnungen anzubieten, dies auch in Kooperation mit weiteren Wohnungsunternehmen.



Auch wird Vivawest einen Hilfsfonds auflegen, der unabhängig von Versicherungsfragen kurzfristig den Mietern Mittel bereitstellen soll, die durch den Brand ihr gesamtes Hab und Gut verloren haben. „Wir lassen unsere Kunden in dieser Situation nicht allein. Darüber hinaus möchten wir den Einsatzkräften für diesen intensiven Großeinsatz, der viele Menschenleben gerettet hat, ausdrücklich danken. Wir hoffen, dass es den Verletzten bald besser geht und keine weiteren Opfer zu beklagen sind“, so Eichner.



Bis dato ist die Brandursache für das Wohngebäude in der Bargmannstraße 25-33 noch unklar. Wie die Wohnungsgesellschaft mitteilt, helfe das Unternehmen den Ermittlungsbehörden bei der Aufklärung. Aktuell ist das Gebäude aber noch nicht betretbar, da es Einsturz gefährdet ist.