Großbauprojekt Freiham Nord steht in den Startlöchern

Im Jahr 2018 hatte die Rosa-Alscher Gruppe vier Baufelder in Freiham Nord erworben, auf denen nach Plänen des Hamburger Architekturbüro Störmer Murphy and Partners das zukünftige Stadtteilzentrum errichtet wird. Zwei dieser Flächen wurden im Frühjahr an die Münchner Isaria Wohnbau AG veräußert, die dort in Partnerschaft mit der Rosa-Alscher Gruppe tätig wird [wir berichteten]. Auch jetzt im Winter sind Vorbereitungsarbeiten für dieses immense Bauprojekt im Gange. Parallel dazu haben die zuständigen Behörden bereits grünes Licht für die planmäßige Realisierung gegeben.

