Großbäckerei kauft Solitärgebäude für Produktion und Lagerung in Hamburg

Die Rodi-Großbäckerei hat an der Schnackenburgallee in Hamburg eine Gewerbeimmobilie als neuen Produktionsstandort erworben. Das Objekt liegt unmittelbar an der A7 HH-Volkspark und ist mit Produktions- und Lagerflächen sowie Büroflächen ausgestattet und verfügt über eine Gesamtfläche von ca. 6.300 m². Die mehrgeschossige Immobilie auf dem rd. 5.500 m² großen Industriegrundstück verfügt für den Um- und Ausbau des Unternehmens über ca. 5.240 m² Lager- und Produktionsfläche und ca. 1.100 m² Bürofläche. Verkäufer war eine Privatperson. Vermittelnd und beratend tätig war Engel & Völkers Commercial Hamburg.

.