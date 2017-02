Großanmietung im Projekt Rolandstraße Fortyfour

Das IT-Unternehmen Oracle Deutschland B.V. & Co. KG hat Ende des 4. Quartals 2016 im Bürohaus Rolandstraße „Fortyfour“ rund 4.444 m² Bürofläche angemietet. Das Projekt an der Rolandstraße 44 wird derzeit im Teilmarkt Kennedydamm/Derendorf refurbished. Die zehngeschossige und 50 m hohe Immobilie bietet insgesamt rund 12.750 m² Bürofläche. Mit der Anmietung von Oracle ist das Gebäude zu circa 70 % vermietet. Weiterer Hauptmieter ist Cadman, eine der führenden Agenturen für Immobilienmarketing in Deutschland. Eigentümerin ist eine Projektgesellschaft von die Developer Projektentwicklung GmbH, die die Immobilie 2015 für rund 20 Millionen Euro erworben hatte. Mit der Planung wurden die Düsseldorfer Architekten SOP beauftragt. Anteon Immobilien war gemeinsam mit Cushman & Wakefield am Standort Düsseldorf beratend und vermittelnd tätig.

