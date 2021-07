Die Gesellschaft wurde im Wege einer Mitteilung nach § 20 AktG von der Flora S.A., Luxemburg darüber informiert, dass diese eine Beteiligung an der Coreo AG von über 25 % unmittelbar hält. Gleichzeitig hat die Apeiron Investment Group Ltd., Malta ebenfalls gemäß § 20 AktG mitgeteilt, dass sie weniger als 25 % der Anteile an der Gesellschaft hält.

