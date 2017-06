Großaktionär Thomas Olek erhöht Aktienanteil an Consus

Bei der Consus Commercial Property AGhat Thomas Olek, Vorstandsvorsitzender der Publity AG und größter Einzelaktionär von Consus Commercial Property, seinen Aktienanteil erhöht. Über seine Vermögensverwaltung TO-Holding GmbH hält Olek nunmehr 26,5 Prozent an Consus nach bisher 25,01 Prozent. Damit hat Olek seinen Bestand an Aktien in den vergangenen Wochen durch Zukäufe um über 250.000 Stück auf nunmehr rd. 6,3 Mio. Aktien aufgestockt.

„Als größter Einzelaktionär möchte ich Consus mit meinem strategischen Investment auf dem Weg hin zu einem nachhaltigen Dividendentitel sowie beim planmäßigen Ausbau des Portfolios unterstützen. Im Laufe des Monats Juli plane ich, meinen Anteil weiter um zusätzlich ca. 700.000 Aktien auf rund 29 Prozent zu erhöhen“, so Thomas Olek.