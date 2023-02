Großabschlüsse befeuern Hannovers Bürovermietungsmarkt

Der hannoversche Bürovermietungsmarkt hat im abgelaufenen Jahr einen Büroflächenumsatz von insgesamt 166.800 m² erzielt und damit die beiden Pandemie Jahre 2020 (145.600 m²) und 2021 (135.300 m²) wieder deutlich überboten. Auch der Fünfjahresschnitt konnte um drei Prozent übertroffen werden. Mit insgesamt 195 Anmietungen erreichte der Markt sogar fast wieder den Rekordwert von 198 in den Jahren 2018 und 2019.

.

„Der Bürovermietungsmarkt in Hannover hat 2022 wieder in die Erfolgsspur zurückgefunden. Zugleich stehen Unternehmen und Immobilienmärkte in diesem Jahr vor einer außergewöhnlichen Kombination an Herausforderungen, so dass wir in diesem Jahr von einem wieder leicht rückläufigen Flächenumsatz und einem Jahresziel von 150.000 m² ausgehen.“, sagt Richard Winter, Niederlassungsleiter JLL Hannover.



Vor allem großflächige Anmietungen haben den Umsatz befeuert. Hatte es im ganzen Jahr 2021 nur einen Abschluss zwischen 5.000 m² und 10.000 m² gegeben, verzeichnete der hannoversche Markt im abgelaufenen Jahr doppelt so viele sowie drei weitere mit mehr als 10.000 m². Darunter auch die größte Anmietung mit 11.000 m² durch die Landeshauptstadt Hannover in der Osterstraße 31 sowie der Abschluss der E.ON Business Services im BOB Hannover am Fischerhof 1 [wir berichteten].



Die meiste Bürofläche wurde 2022 in den Teilmärkten Hannover Nord-West (27.300 m²), City (25.300 m²) und List-Podbielskistraße (24.500 m²) angemietet. Besonders agil waren die unternehmensbezogene Dienstleister mit knapp 70.000 m². Erst mit weitem Abstand folgt die Branche „Ausbildung, Gesundheit, Soziales“ mit 19.300 m². Nur die öffentliche Verwaltung (14.200 m²) und die Industrie (13.500 m²) kommen noch auf mehr als 10.000 m².



Unterdessen ist die Leerstandsquote auf 3,8 Prozent leicht gesunken, obwohl mit 66.700 m² rund 22 Prozent mehr Fläche als im Fünfjahresschnitt fertiggestellt wurde. Insgesamt sind in Hannover derzeit weitere 143.000 m² Bürofläche im Bau. Das meiste davon in Hannover Nord-West mit 22.700 m². Die Bürospitzenmiete hat binnen zwölf Monaten um einen Euro auf 18,50 Euro angezogenen, die gewichtete Durchschnittsmiete stieg auf 13,46 Euro. „Auch in Hannover sind Topflächen besonders gefragt und treiben damit auch die Spitzenmiete“, sagt Richard Winter.