Groß & Partner verkauft The Docks an Warburg-HIH

Die Warburg-HIH Invest Real Estate hat für den offenen Spezial-AIF „Deutschland Selektiv Immobilien Invest“ die Gebäudeteile Dock A + Dock B des Neubauprojektes The Docks in Frankfurt erworben. Der Büroneubau des Frankfurter Projektentwicklers Groß & Partner hat eine Gesamtmietfläche von rund 9.300 m² und wurde im September 2019 fertiggestellt. Der Vermietungsstand liegt bei 96 Prozent. Mieter sind der Bürodienstleister Regus sowie der Verlag für Standesamtwesen. Regus wird auf rund 60 Prozent der Flächen ein Business Center betreiben. Durch die beiden langfristigen Mietverträge ergibt sich eine WAULT von ca. 13,8 Jahren.

