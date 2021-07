Groß & Partner gründet Tochtergesellschaft GP Tec

Groß & Partner gründet die GP Tec GmbH.

.

Die 85-prozentige Tochtergesellschaft von Groß & Partner spezialisiert sich vorrangig in der technischen Gebäudeausrüstung (TGA), darunter Elektrotechnik, mechanische Gewerke sowie Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik (MSR). „Als Generalunternehmer für haustechnische Dienstleistungen begleiten wir Projekte von den Planungsschritten über die Ausstattung der Gebäudeausrüstung bis hin zum Controlling und Qualitätsmanagement. Unser eingespieltes Team aus Fachingenieuren und Bauleitern steht unseren Kunden in allen Bereichen der TGA von der ersten Leistungsphase an beratend und betreuend zur Seite,“ sagt Michael Wolff, Geschäftsführer der GP Tec.