Gropyus holt sich weiteres Kapital für Skalierung

Das Technologie-Bauunternehmen Gropyus treibt seine Expansion im seriellen Wohnungsbau weiter voran. Mit zusätzlichen 100 Millionen Euro aus einer Series-C-Finanzierung wächst das Eigenkapital auf rund 400 Millionen Euro. Parallel baut das Unternehmen seine Projektpipeline aus: Sieben Bauvorhaben mit rund 800 Wohnungen befinden sich derzeit in Deutschland und Österreich in der Umsetzung.

.

Im Frühjahr 2025 begann das Unternehmen die Hochbauphase des ersten Kundenprojekts. Inzwischen befinden sich sieben Bauprojekte mit insgesamt rund 80.000 m² Bruttogeschossfläche und rund 800 Wohneinheiten in verschiedenen Phasen der Umsetzung. Die Projekte liegen sowohl in Deutschland als auch in Österreich. Das Projekt in der Berliner Hildegardstraße wird bereits im Frühjahr 2026 fertiggestellt und an den Kunden Buwog übergeben.



Gleichzeitig wächst das Kundenportfolio: Neben bestehenden Partnern konnte Gropyus neue Auftraggeber wie Becker & Kries, Industria und INP gewinnen. Die Bandbreite der Projekte – von Nachverdichtung über Blockrandbebauung bis zur Quartiersentwicklung – zeigt das Potenzial des Unternehmens, Unikate in Serie zu produzieren. Industrielles Bauen und individualisierte Lösungen mit architektonischer Qualität sollen dabei zusammengeführt werden.



Darüber hinaus erschließt Gropyus neue Assetklassen jenseits des Wohnungsbaus. Erste Aufträge im Bereich Einzelhandel zeigen, dass sich die automatisierte Fertigung auch auf andere Gebäudetypen übertragen lässt.



Die neuen Mittel stärken die Kapitalbasis und fließen in den weiteren Ausbau der digitalen und automatisierten Planungs- und Bauprozesse sowie in die technologische Weiterentwicklung. Gropyus will damit seine Position als Anbieter industrialisierter und nachhaltiger Bauprozesse weiter ausbauen.



Neben Vonovia erhöht auch Semapa Next sein Engagement und investiert weitere 35 Millionen Euro. Das 2024 eingestiegene Unternehmen wird damit zweitgrößter Investor nach Vonovia. Semapa Next ist ein Venture-Capital-Unternehmen und investiert in europäische Wachstumsunternehmen aus Bereichen wie Industrial Tech, Supply Chain, Energiewende und vertikale Software. Semapa Next gehört zur Semapa Group, einer portugiesischen Investmentholding mit Präsenz auf vier Kontinenten, die im portugiesischen Aktienindex PSI gelistet ist. Auch weitere Bestandsinvestoren wie die schwedische Fam AB haben ihr Investment ausgeweitet. Zusätzlich konnte Gropyus neue Investoren wie das State of Michigan Retirement System gewinnen.



„Diese Finanzierungsrunde ist ein starkes Signal: Unsere Investoren wissen, dass die Bauindustrie vor einem grundlegenden Wandel steht. Digital, industrialisiert und nachhaltig – unser Ansatz ist nicht nur effizient, sondern schafft die Grundlage für eine neue Generation bezahlbaren Wohnraums. Mit dem zusätzlichen Kapital beschleunigen wir unser Wachstum und leisten einen Beitrag zu einer zukunftsfähigen, resilienten Bauwirtschaft“, sagt Markus Fuhrmann, Gründer und Co-CEO von Gropyus.



„Wir sind davon überzeugt, dass die Baubranche einen tiefgreifenden Wandel durchläuft und Gropyus an diesem Wandel maßgeblich beteiligt ist. Unser Investment spiegelt unsere Überzeugung wider, dass ein technologiebasiertes, industrielles und skalierbares Modell das Potenzial hat, neue Maßstäbe im Wohnungsbau zu setzen“, sagt Ricardo Pires, Chairman von Semapa Next und CEO der Semapa Group.



„Seit unserem ersten Investment im Jahr 2024 zeigt Gropyus eine beeindruckend konsequente Umsetzung und klare Führung in einer komplexen, aber zentralen Zukunftsbranche. Dass wir unser Engagement 2026 weiter ausbauen, unterstreicht unser langfristiges Vertrauen in das Team und in seine Fähigkeit, einen neuen Branchenstandard für nachhaltigen Wohnungsbau zu setzen. Wir freuen uns darauf, Gropyus weiterhin als starken, langfristigen Partner beim Wachstum zu begleiten“, sagt Hugo Augusto, CEO von Semapa Next.