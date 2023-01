Alexandra Wittmann ist mit Wirkung zum 1. Januar 2023 neu an Bord in der Chefetage der österreichischen Gropyus AG. Als neue Finanzvorständin (Chief Financial Officer) verantwortet die Österreicherin und studierte Betriebswirtin die Bereiche Finance und Procurement bei dem PropTech-Unternehmen für nachhaltiges und serielles Bauen und Wohnen.

Fotos: Carolina Frank



[…]