789 Millionen Euro - Größter europäischer „Single Asset Deal“ für Invesco

Capital 8

© Eric Laignel

Invesco Real Estate meldet einen „Big Deal“: Der Investmentmanager hat am 24. Juli mit Unibail-Rodamco-Westfield eine Kaufvereinbarung für die Pariser Büroimmobilie Capital 8 unterzeichnet. Kaufpreis: 789 Millionen Euro, und damit der größte europäische Single-Asset-Deal für das Unternehmen. Die Transaktion soll im vierten Quartal 2018 abgeschlossen werden und erfolgt für Unibail-Rodamco-Westfield im Rahmen des angekündigten europäischen Asset-Rotations-Programms, das in den nächsten Jahren Verkäufe in Höhe von 3 Mrd. Euro vorsieht.

.

Andy Rofe, Managing Director, Europe bei Invesco, kommentiert: „Als größtes europäisches Einzelinvestment in der Unternehmensgeschichte von Invesco Real Estate markiert der Erwerb von Capital 8 für uns einen wichtigen Meilenstein. Capital 8 entspricht unserem Wunsch, nach einem Objekt, das es uns ermöglicht, auf die sich wandelnden Bedürfnisse von bestehenden und künftigen Mieter eingehen und das Umfeld entsprechend ausrichten zu können. Mit seiner Größe, herausragenden Positionierung und Lage im Herzen des 8. Pariser Arrondissements, des wichtigsten Geschäftsviertels der französischen Hauptstadt, bietet uns das markante Gebäude ideale Voraussetzungen für ‚Placemaking‘ – die Schaffung eines attraktiven urbanen Raums. Die prestigeträchtige Immobilie befindet sich in der Nähe der Champs Elysees auf einem 1 Hektar großen Grundstück.“



Capital 8 verfügt über eine Nutzfläche von 45.000 m² auf einem 1 Hektar großen Grundstück und ist vollständig an 17 erstklassige Mieter vermietet. Der erst 2016 renovierte Komplex umfasst elf Etagen in vier miteinander verbundenen Gebäuden mit mehr als 500 Stellplätzen in einer fünfgeschossigen Tiefgarage. Die Immobilie bietet ein für eine derartig außergewöhnliche Lage unerreichtes Serviceniveau mit einem Wellness- und Fitnesszentrum, drei Restaurants und mehreren Konferenzräumen. Darüber hinaus erfüllt Capital 8 mit zwei begrünten Innenhöfen und insgesamt 5.800 m² Grünflächen sowie einer BREEAM-Zertifizierung für nachhaltige Effizienz auch die Anforderungen an die ökologische Nachhaltigkeit.



Bei dieser Akquisition wurde Invesco Real Estate von Linklaters, Victoires Notaires Associés, Archers, PwC, Deloitte, Humakey und Artelia beraten. Der Verkäufer, Unibail-Rodamco-Westfield, wurde von BNP Paribas Real Estate und Jones Lang Lasalle, Maître François Thomé, SCP Ginisty & Associés und Lacourte Raquin Tatar beraten.