Größte Vertragsabschlusse durch Zukunftsbranchen geprägt

Trotz eines dynamischen Jahresstarts ging dem Münchener Vermietungsmarkt für Lager-, Logistik- und Produktionsflächen im ersten Halbjahr 2018 bei einer Leerstandsquote von unter 1,5 % noch die Puste aus. Mit einem Vermietungsumsatz von 98.000 m² liegt das Ergebnis knapp 7% unter dem Vorjahreszeitraum (105.000 m²) und 11% unter dem 5-Jahres-Durchschnitt. Realogis erwartet ein sehr dynamisches zweites Halbjahr 2018.

„Aufgrund diverser Deals, die in der Pipeline sind, gehen wir davon aus, dass bis Jahresende mit 250.000 bis 300.000 m² Flächenumsatz ein ähnliches gutes Resultat wie im Vorjahr erzielt wird“, sagt Oliver Raigel, Geschäftsführer der Realogis Immobilien München GmbH. „Allerdings ist auf mittlere Frist keine Entspannung zu erwarten, da hohe Grundstückpreise und ein Fehlen von Neubauflächen den Markt prägen.“



Die Flächenknappheit treibt die Preise im Stadtgebiet München auf eine erzielte Spitzenmiete von bis zu 15 Euro/m² (nördliches Stadtgebiet) und im Umland auf bis zu 7,20 Euro/m². Aufgrund des dynamischen Marktes schließt Realogis einen weiteren Mietpreisanstieg nicht aus.



„Im ersten Halbjahr 2018 war der Handel und insbesondere der E-Commerce mit insgesamt 40.000 m² bzw. 41 % der größte Flächenabnehmer im Großraum München“, so Irina Lysenko, Research Analyst der Realogis-Gruppe. Die Branche Produktion trug 26% (25.600 m²) zum Ergebnis bei. Logistiker und Zulieferer sind derzeit mit 21.500 m² Flächenumsatz auf Platz 3 und müssen noch ein wenig zulegen.



„Die volumenmäßig größten Mietverträge wurden von Unternehmen abgeschlossen, die sich mit technologie- und wissensorientierten Geschäftsmodellen beschäftigen“, berichtet Oliver Raigel. Hierzu zählen im E-Commerce neben einem Online-Lieferservice für Lebensmittel in Feldkirchen (11.000 m²) der internationale Modekonzern Schustermann & Borenstein in Aschheim (12.000 m²). Im Bereich Produktion / Industrie sicherte sich der Automobilkonzern BMW in Oberschleißheim 6.700 m² Neubaufläche für die additive Fertigung (3D-Druck).



Beim Blick auf die regionale Verteilung des Flächenumsatzes sticht der Münchener Osten heraus, der mit 40% (39.000 m²) im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sein Ergebnis fast verdoppeln konnte (H1 2017: 21.000 m²). Der Münchener Norden bestätigte mit 44 % (43.000 m²) seinen führenden Marktanteil erneut (H1 2017: 54.000 m², 51 %).



Während die 10.000 m²-Marke nur durch zwei Vertragsabschlüsse übertroffen wurde, lag der Fokus im H1 2018 auf dem Flächensegment ab 5.000 m² (55.400 m², 56 %) Besonders nachgegeben hat die Größenklasse zwischen 3.000 und 5.000 m², die nur noch auf einen Umsatz von 12.400 m² (13%) kam (H1 2017: 25.800 m², 27 %). Der Flächenumsatz in der Klasse zwischen 1.000 und 3.000 m² lag mit ca. 24.000 m² (25 %) und in der Klasse unter 1.000 m² (ca. 6.000 m², 6 %) knapp unter dem Vorjahresniveau.