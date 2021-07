Größe Zahnarztpraxis Sachsens eröffnet im Dresdner Stadtzentrum

In zentraler Lauflage am Dresdner Altmarkt entsteht zurzeit auf rund 1.200 m² das deutschlandweit neunte AllDent-Zahnzentrum. Ein Team aus bis zu 20 Zahnärzten und bis zu 100 weiteren Mitarbeitern wird sich hier zukünftig auf zwei Etagen um das Wohl der Patienten kümmern. „Wir sind bereits die dritte Zahnarztgeneration der Familie, mein Opa erlernte den Beruf an der Dresdner Dentalschule“, verrät AllDent- Firmengründer Dr. jur. Dr. med. dent. Ruben Stelzner.

.