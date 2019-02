GRK stellt 90 Mio. schweres mixed-use Projekt in Leipzig vor

Die GRK-Gruppe plant auf einem ‚Filetgrundstück‘ in unmittelbarer Citynähe eine Projektentwicklung mit ca. 25.000 m² Bruttogeschossfläche. Das Projektvolumen beträgt ca. 90 Mio. Euro. Das Vorhaben soll auf einem ca. 5.500 m² großen Grundstück direkt zwischen der neuen katholischen Propsteikirche St. Trinitatis und der Polizeidirektion sowie angrenzend an den Leuschnerplatz entstehen. Ein Teil dieses Grundstücks ist schon auf die GRK-Gruppe übergegangen, den Rest hat sie sich unter Bedingungen gesichert. Erste Planungen sehen einen vierseitigen Gebäudeverbund mit Innenhof entlang der Grundstücksgrenzen vor. Angedacht sind Häuser mit mindestens fünf Vollgeschossen und bis zu zwei Dachgeschossen.

Das Gebäude lässt sämtliche kerngebietstypischen Nutzungen zu, davon bis zu einem Drittel Wohnen. „Die attraktive Lage am südlichen Cityeingang ermöglicht aus unserer Sicht verschiedenste gewerbliche Nutzungsvarianten“ erläutert Steffen Göpel, Chef der GRK-Gruppe. „Wir können uns sowohl klassische Büroflächen, Coworking-Spaces als auch Hotelkonzepte oder betreutes Wohnen vorstellen. Ebenso sind spezielle Anforderungen für IT-Unternehmen oder Bio-Tech-Firmen umsetzbar. Wir werden in den nächsten Monaten mögliche Nutzungen sondieren.“



Den Baubeginn strebt die GRK-Gruppe in 2020/21 an. Seine endgültige Gestalt erhält der Gebäudekomplex in den nächsten Monaten im Rahmen eines Architektenwettbewerbes, den die GRK-Gruppe gemeinsam mit dem Verkäufer des Grundstücks anschieben wird.