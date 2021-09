Die Leipziger GRK-Gruppe erweitert in den beiden ostdeutschen Städten Chemnitz und Leipzig mit zwei neuen Akquisitionen ihre Projektpipeline. In Chemnitz hat der Bauträger das traditionsreiche Areal der ehemaligen Brauerei Braustolz erworben, um dort 120 Wohnungen zu realisieren. In Leipzig das ehemalige „Rittergut“ im Stadtteil Abtnaundorf, für das mögliche Nutzungsformen noch…

Fotos: GRK-Gruppe



[…]