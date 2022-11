GRK plant nachhaltige Bestandskonversion in Chemnitz

Die GRK Gruppe weitet ihre Aktivitäten in Chemnitz aus: Im Stadtteil Markersdorf hat der Projektentwickler das rund 5.760 m² große Grundstück der ehemaligen Prof.-Reinhold-Dahlmann-Schule an der Markersdorfer Straße erworben. Der Projektentwickler will das Areal in den kommenden Jahren umfassend revitalisieren und einer neuen Nutzung als Wohnquartier zuführen.

