GRK erwirbt weitere Wohnimmobilien in Taucha

Kurz nach dem Erwerb einer Wohnimmobilie in der sächsischen Kleinstadt [wir berichteten] setzt die GRK Gruppe ihren Wachstumskurs konsequent fort und erweitert ihr Wohnimmobilien-Portfolio um ein aus vier Gebäuden bestehendes Ensemble in der Lindnerstraße 17-33 in Taucha. Der Kaufvertrag wurde Mitte 2022 unterzeichnet; der wirtschaftliche Übergang ist erfolgt. Verkäufer des Portfolios ist eine Privatperson. Die GRK beabsichtigt, das Objekt unter Berücksichtigung der vorhandenen Mieterstruktur zu einem modernen Wohnquartier zu entwickeln.

Bei den im Jahr 1928 errichteten, denkmalgeschützten Bauten mit einer Wohnfläche von insgesamt circa 3.500 m² handelt es sich um zuletzt für Betreutes Wohnen genutzte Objekte. Die drei- bis vierstöckigen Häuser beherbergen zurzeit 71 Wohneinheiten, größtenteils mit Balkon, darunter hauptsächlich Zwei-Zimmer-Wohnungen und einige Ein-Zimmer-Wohnungen. Gegenwärtig werden erste Baumaßnahmen in den unbewohnten Einheiten durchgeführt, damit diese kurzfristig neu vermietet werden können. Darüber hinaus ist vorgesehen, bei einigen Wohnungen die Grundrisse so zu verändern, dass größere Einheiten mit mehr Zimmern entstehen. Im Hof des Grundstückes erfolgt der Umbau der ehemaligen Tagespflegeeinrichtung zu modernen Wohnungen. Auf circa 400 m² schafft die GRK hier vier kompakte Wohneinheiten.



Das rund 5.700 m² große Anwesen liegt inmitten eines ruhigen, gartenähnlichen Umfelds. Vielfältige Einkaufsmöglichkeiten sind ebenso vorhanden wie eine Reihe gastronomischer und medizinischer Einrichtungen. Über den fußläufig zu erreichenden Bahnhaltepunkt Taucha, eine Straßenbahnhaltestelle in der Leipziger Straße, die nahegelegene Bundesstraße B 87 und die nur fünf Minuten entfernte Anschlussstelle Leipzig-Nordost der Autobahn A 14 ist der Standort hervorragend an den ÖPNV und das überregionale Verkehrsnetz angebunden.



„Wir freuen uns über den Erwerb der Liegenschaft für unseren Wohnungsbestand und, dass wir die sanierten Wohnungen kurzfristig dem Mietmarkt zur Verfügung stellen können. Die Neuvermietung wird kurzfristig starten“, sagt Peter Wolf, Geschäftsführer der GRK Gruppe. „Das Objekt befindet sich in einem sehr gepflegten und soliden Zustand. Als Entwicklungsprojekt mit viel Potenzial im boomenden Umland der Stadt Leipzig passt es perfekt in unsere Ankaufsstrategie, die wir dadurch erneut gezielt umsetzen konnten.“



Mit der Transaktion unterstreicht die GRK Gruppe ihren Fokus auf infrastrukturell gut angebundene Lagen im großstädtischen Umfeld. Taucha hat sich hier in den vergangenen Jahren nicht nur als gefragte Wohngegend mit intakter Infrastruktur, sondern auch als Wirtschaftsstandort mit hoher Unternehmensdichte einen Namen gemacht.