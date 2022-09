GRK erwirbt Grundstück im Leipziger Süden

Die GRK Gruppe baut ihr Engagement in Leipzig weiter aus. Im aufstrebenden Stadtteil Marienbrunn hat der Projektentwickler ein Grundstück unweit der geplanten Stadtwerke-Zentrale angekauft. Die nahezu dreieckige Fläche befindet sich an der Arno-Nitzsche-Straße 43 und ist laut vorliegendem Bebauungsplan für gewerbliche Nutzungen vorgesehen. Über den Kaufpreis sowie den Verkäufer wurde Stillschweigen vereinbart.

.

Peter Wolf, Geschäftsführer der GRK Gruppe, sieht großes Potenzial für die Errichtung eines modernen Gewerbeensembles an dem Standort. „Das Immobilien-Geschehen rund um das Areal wird in den nächsten Jahren merklich anziehen. Der neue Campus der Stadtwerke zwischen Richard-Lehmann-Straße und Arno-Nitzsche-Straße ist da nur ein, wenn auch herausragender Mosaikstein. Mit dem Projekt Gleisdreieck steht zudem ein kultureller Hotspot sondergleichen in den Startlöchern. Zusammen mit der Nähe zum MDR-Gelände und der Alten Messe lässt das eine nachhaltige und zukunftsverträgliche Entwicklung für Unternehmen erahnen, die sich auf dem Grundstück ansiedeln.“



Der Ankauf reiht sich ein in eine Vielzahl von Immobilienprojekten, die die GRK Gruppe insbesondere in Leipzig vorantreibt. „Sachsens größte Metropole ist immer noch unser wichtigster Wirkungsort“, so Peter Wolf. „Wir sind uns unserer städtebaulichen Verantwortung bewusst und möchten auch weiterhin unseren Beitrag für ein anhaltendes Wachstum in Leipzig leisten.“