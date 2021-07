Griffin entert mit Hilfe von Madison den deutschen Logistikmarkt

Griffin Real Estate hat mit Madison International Realty ein Joint Venture für die beiden ersten Investments in Deutschland gegründet. Mit Panattoni, Griffin’s Partner für Projektentwicklungen, werden die beiden Immobilien-Investmentgesellschaften zwei auf den Nutzer zugeschnittene Verteilzentren mit einer Bruttogeschossfläche von mehr als 7.000 respektive 9.100 m² errichten. Beide Immobilien sind für jeweils 15 Jahre an Amazon vermietet. Das Investitionsvolumen beträgt insgesamt mehr als 80 Millionen Euro. Die beiden Transaktionen sind das erste große europäische Investment von Griffin Real Estate außerhalb von Polen.

