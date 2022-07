Greystar-Wohnimmobilienfonds closed mit 1,55 Mrd. Euro

Greystar Europe Investment Management B.V. hat das finale Closing des geschlossenen, paneuropäischen Value-Add-Fonds Greystar Equity Partners Europe I (GEPE I) mit einem Volumen von 1,55 Mrd. Euro abgeschlossen. Er erhielt Eigenkapitalzusagen von einer Reihe globaler institutioneller Investoren, darunter neue und bestehende Greystar-Geschäftsbeziehungen.

.

Das erste Closing des Fonds im Mai 2021 war überzeichnet und hat das ursprüngliche Ziel von 1 Mrd. Euro Eigenkapital übertroffen. Der GEPE I wird sich auf den Erwerb und die Entwicklung von voll ausgestatteten Mietwohnungen, Studentenwohnungen und Wohnungen für junge Berufstätige in europäischen Großstädten konzentrieren. Der Fonds wird die Chancen nutzen, die aus dem Urbanisierungstrend in europäischen Großstädten entstehen. Hier trifft eine wachsende Gruppe von Mietern auf eine deutliche Unterversorgung mit hochwertigem, professionell betreuten Wohnraum, der ihren Bedürfnissen und ihrem Lebensstil entspricht.



Der GEPE I hat in weniger als einem Jahr Eigenkapitalzusagen im Volumen von mehr als 770 Mio. Euro für vertraglich vereinbarte Objekte abgegeben, weitere ca. 220 Mio. Euro stehen für exklusiv angebotene Objekte bereit. Das daraus resultierende Portfolio umfasst 22 Objekte in sechs Ländern mit insgesamt mehr als 11.000 Einheiten/Betten. Zu den Objekten des Portfolios gehören ein Studentenwohnkomplex mit 682 Betten in Utrecht (Niederlande), der Forward Purchase einer Projektentwicklung mit 342 Wohneinheiten in Dublin (Irland) sowie 3.500 Betten in Studentenwohnheimen im Vereinigten Königreich.



„In den vergangenen sieben Jahren haben wir uns zu einer der größten vertikal integrierten Wohnimmobilienplattformen in Europa mit einem verwalteten Immobilienvermögen von über 8 Mrd. EUR und mehr als 750 Teammitgliedern entwickelt. Um dies zu erreichen, haben wir fast 30 Jahre globale Erfahrung im Bereich Mietwohnungen genutzt. Der Schlüssel zu unserem Erfolg sind jedoch unsere lokalen Teams, die sicherstellen, dass wir die richtigen Angebote finden und unser Produkt auf die Bedürfnisse der Mieter in jeder Stadt zuschneiden. GEPE I gibt uns ein beträchtliches diskretionäres Kapital, mit dem wir unseren Expansionskurs fortsetzen können, um dem europäischen Mietwohnungsmarkt einen neuen Standard an Unterkünften und Dienstleistungen zu bieten„, erklärt Mark Allnutt, Senior Managing Director Europa, Greystar.