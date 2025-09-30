Greystar und Ten Brinke entwickeln 444 Wohnungen in Berlin-Marzahn

Greystar und Ten Brinke starten ein großes Wohnprojekt in Berlin-Marzahn. Auf einem 8.000 m² großen Grundstück entstehen bis 2028 insgesamt 444 Mietwohnungen und ergänzende Einzelhandelsflächen. Der Baubeginn ist für Sommer 2026 vorgesehen, vorbehaltlich der Genehmigung.

