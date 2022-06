Greystar eröffnet District Living in Wien

District Living

Greystar eröffnet auf der Wiener Donauplatte das Wohnhochhaus „District Living“ mit 832 vollmöblierten Apartments auf rund 20.000 m². Der DC3-Wohnturm richtet sich mit seinen 15 bis 47 m² großen voll möblierten Apartments vor allem an Studenten und Young Professionals.

Auf den unteren drei Stockwerken des „District Living“, das von Greystar auch betrieben wird, befindet sich neben einem großzügigen Empfangsbereich mit Lobby-Café auch Co-Working-Spaces, Veranstaltungs- und Meetingräume, ein Garten sowie ein Fitness- und Yogastudio, eine Fahrradgarage und einen Waschmaschinenraum. Im 33. Stock stehen den Bewohnern außerdem eine Sky Bar, Dachterrasse, ein Games Room sowie ein Private Dining und ein Studienraum zur Verfügung.



„Es gibt einen Mangel an Mietwohnungen aller Preisklassen. Daher sind wir zuversichtlich, dass sich unser serviceorientiertes, professionell verwaltetes Produkt auch in der österreichischen Hauptstadt durchsetzen wird. Wien hat nach London und Paris die größte Studentenpopulation in Europa. Das ‚District Living‘ ist perfekt an den öffentlichen Personennahverkehr angebunden und das Objekt erlaubt es, unser innovatives Betreiberkonzept mit umfangreichen und hochwertigen Allgemeinflächen und Services umzusetzen", führt Marco Metge, Operations Director Germany & Austria Greystar, aus.



Im Rahmen seiner europäischen Investmentstrategie baut der Investmentmanager derzeit im deutschsprachigen Raum ein Portfolio von Wohnimmobilien in Metropolen wie Berlin, Frankfurt, Hamburg, München und Wien auf. Ziel sind qualitativ hochwertige Projekte in einer Größenordnung von jeweils mehr als 100 Wohneinheiten, wobei auch Stadterneuerungsprojekte und Quartiersgestaltung möglich sind. Jedes Objekt besitzt eine Reihe von hochwertigen, auf den Markt zugeschnittenen Ausstattungsmerkmalen, inklusive eines engagierten Teams vor Ort, das die Bewohner rund um die Uhr betreut. Angestrebt ist ein Gesamtentwicklungsvolumen von 1 Milliarde Euro.



Greystar betreibt bereits in anderen europäischen Groß- und Universitätsstädten wie London, Glasgow, Amsterdam und Utrecht unter verschiedenen Marken ähnliche Service-Wohnkonzepte für Young Professionals und Studenten. In Frankfurt entsteht derzeit im kürzlich erworbenen Kanso ein weiterer Standort [wir berichteten].