Greystar ernennt Alberto Donoso zum Leiter des Bereichs Projektentwicklung in Europa

Alberto Donoso

© Greystar / Photographer: Tanya Boggs Photography

Alberto Donoso wird künftig für Greystar Real Estate Partners den Bereich Projektentwicklung in Europa verantworten. Er wird die Development-Abteilung, die derzeit eine Entwicklungs-Pipeline mit einem Volumen von 3,9 Mrd. Euro betreut, von Madrid aus steuern. In Deutschland war Greystar nach seiner Ankündigung im vergangenen Jahr ein hochwertiges Portfolio in Deutschland und Österreich aufzubauen [wir berichteten], zuletzt im März aktiv [wir berichteten].

.

Alberto Donoso ist seit 2015 bei Greystar und derzeit im Hauptquartier in Charleston, South Carolina, tätig. Hier leitet er den Bereich International Development Operations, der die Expansion von Greystar auf internationalen Märkten unterstützt. Um seine neue europäische Führungsrolle zu übernehmen, wechselt er nach Madrid, wo er mit den Länderverantwortlichen von Greystar zusammenarbeiten wird, um Mehrfamilienhäuser, Studentenwohnungen und Wohnungen für junge Berufstätige in wichtigen europäischen Märkten zu entwickeln.



Mit diesem Schritt baut Greystar seine Präsenz in Europa weiter aus. Hier managt das Unternehmen aktuell 6,6 Mrd. Euro Eigenkapital, besitzt zusammen mehr als 30.000 Wohneinheiten und Studentenbetten und betreut rund 50.000 Mieter.