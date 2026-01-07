Greykite und Arax kaufen Wohnportfolio mit 1.600 Einheiten

Mit dem Erwerb eines Wohnimmobilienportfolios mit rund 1.600 Einheiten in westdeutschen Metropolregionen steigt der Greykite European Real Estate Fund I gemeinsam mit Arax Properties in den deutschen Wohnmarkt ein. Das Value-Add-Portfolio bildet das Startkapitel der neuen Plattform Baunest, die hochwertigen und bezahlbaren Wohnraum schaffen will. Operativ liegt das Management bei Arax.

Das Portfolio wird im Zuge einer Off-Market-Transaktion erworben und künftig von Arax gemanagt. Das Portfolio umfasst 134 Einzelobjekte mit einer Gesamtmietfläche von rund 110.000 m² und weist derzeit eine Vermietungsquote von 98 Prozent auf. Damit bietet es stabile laufende Erträge sowie signifikantes Wertsteigerungspotenzial durch gezielte Modernisierungsmaßnahmen.



Baunest fungiert als eigenständige Marke für die Strategie mit dem Anspruch, hochwertigen und zugleich bezahlbaren Wohnraum bereitzustellen. Der Investitionsansatz von Baunest konzentriert sich auf strukturierte Sanierungsprogramme, insbesondere Maßnahmen zur Wärmedämmung, Steigerung der Energieeffizienz, Fenster- und Fassadenarbeiten sowie selektive Wohnungsmodernisierungen. Sämtliche Maßnahmen sind darauf ausgerichtet, die Energieeffizienzkennwerte (EPC) der Immobilien nachhaltig zu verbessern.



Laut Greykite unterstreicht die Akquisition die Überzeugung des Investors vom deutschen Wohnimmobilienmarkt, dessen langfristige fundamentale Marktkennzahlen durch strukturelle Angebotsknappheit, hohe Belegungsquoten und vergleichsweise günstige Mietbelastungskennziffern gestützt werden. In Deutschland besteht ein anhaltender Wohnraummangel von rund 200.000 Wohneinheiten pro Jahr, bedingt durch Urbanisierung und sinkende Haushaltsgrößen. Gleichzeitig eröffnet der hohe Anteil energetisch ineffizienter Bestandsimmobilien attraktive Wertschöpfungspotenziale durch gezielte Modernisierungs- und Capex-Maßnahmen.



„Diese Akquisition kennzeichnet einen überzeugenden Markteintritt für Baunest und unterstreicht unsere Überzeugung von der Widerstandsfähigkeit und den langfristig starken Fundamentaldaten des deutschen Wohnimmobilienmarkts. Strukturelle Nachfrage, günstige Erschwinglichkeit und sich verbessernde Marktbedingungen schaffen weiterhin attraktive Möglichkeiten für institutionelles Kapital. Baunest ergänzt als neuntes Investmentthema unseren Fond und stärkt unser Portfolio differenzierter Plattformen in den europäischen Sektoren Industrie, Wohnen und Digital“, sagte Michael Abel, Gründer und CEO von Greykite.



„Wir freuen uns, Baunest mit dem Erwerb dieses hochwertigen Portfolios in zentralen westdeutschen Märkten zu starten. Neben der breiten regionalen Diversifikation und dem stabilen Ertragsprofil bietet das Portfolio klare und umsetzbare Wertschöpfungspotenziale, die wir gemeinsam mit unserem Partner Arax realisieren wollen“, ergänzte Dan Valenzano, Senior Partner bei Greykite.