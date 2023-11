Greyfields Sarah Dungs landet auf Forbes-Liste

Sarah Dungs, die Geschäftsführerin der Greyfield Group, ist auf der Forbes-Liste „30 Under 30“ für die DACH-Region. „30 Under 30“ ist eine Marke aus dem Hause Forbes. Seit 2012 werden dort jedes Jahr junge Menschen ausgewählt, die unter 30 Jahre alt sind, etwas besonders geleistet haben und Pioniere in ihrem Bereich sind.

Bereits seit 2011 publiziert das Wirtschaftsmagazin die „Under 30“-Liste, auf der in der Vergangenheit Namen wie Spotify-Gründer Daniel Ek, Friedensnobelpreisträgerin Malala Yousafzai oder Sängerin Rita Ora vertreten waren. Zum bereits achten Mal wird die Liste auch für die deutschsprachige Region – Österreich, Deutschland und die Schweiz – erstellt. Dabei wurden aus über 2.000 Nominierungen insgesamt 90 Listmaker von einer Jury ausgewählt.



„Angesichts einer rekordverdächtigen Inflation, explodierenden Energiepreisen und politischer Instabilität gab es sicher schon bessere Zeiten, um ein Unternehmen zu gründen oder Veränderung bewirken zu wollen“, so Klaus Fiala, Chefredakteur der deutschsprachigen Ausgabe von Forbes. „Doch jedes Jahr zeigen uns die ´Under 30´-Listmaker, was möglich ist, wenn man die Dinge einfach anpackt und an Lösungen für die großen Probleme unserer Zeit arbeitet – ganz egal, ob in einem Unternehmen oder als Aktivistin.“



„Ich liebe es Probleme zu lösen und habe Willenskraft Menschen davon zu überzeugen, dass wir die Welt ein Stückchen besser hinterlassen können, als wir sie vorgefunden haben. Listmaker auf der ´30 under 30´-Liste von Forbes in der DACH-Region zu sein erfüllt mich mit Stolz und bestätigt unser gesamtes Team, dass wir den richtigen Weg für die Transformation der Immobilienbranche gemeinsam mit allen Akteuren eingeschlagen haben. Das ist ein langer und mühsamer Weg, aber ich bin bereit diesen weiter konsequent zu gehen", so Dungs.