Greyfield und Mount kaufen Rotork-Standort bei Osnabrück

Greyfield und Mount Real Estate haben im Rahmen eines Sale-and-Lease-back-Deals eine Logistik- und Produktionsimmobilie im niedersächsischen Melle erworben. Ankermieter bleibt Rotork, ein Hersteller von industriellen Stellantrieben für Armaturen. Die weiteren Flächen sollen in den kommenden Monaten vermietet werden.

.

Das etwa 18.000 m² große Grundstück im Maschweg 51 bietet Nutzflächen im Umfang von 9.200 m² sowie 84 Stellplätze. Ankermieter ist der Hersteller von Antrieben für Industriearmaturen aller Art und innovativen explosionsgeschützten Produkten für die Mess-, Steuer- und Regeltechnik Rotork.



Die weiteren Flächen sollen in den kommenden Monaten vermietet werden. Der Umbau der Immobilie soll bis Ende des ersten Quartals 2023 abgeschlossen sein – enstprechend den Anforderungen an moderne und hochwertige Logistikflächen und den jeweiligen Bedürfnissen der Mieter. Das Grundstück liegt in einem etablierten Industrie- und Gewerbegebiet. Die Auffahrt zur Autobahn A30 ist nur 2,5 Kilometer entfernt.



„Wir freuen uns sehr, dass wir im norddeutschen Markt nach Bremen jetzt ein zweites Projekt realisieren und glauben fest an den Standort Melle. Ein Bestandsgebäude umzuwidmen und entsprechend den neuen Nutzeranforderungen bereitzustellen ist unsere unternehmerische Leidenschaft.“, sagt Timm Sassen, Gründer und CEO der Greyfield Group.



Im Rahmen des Joint Ventures verantwortet die Greyfield Group die Projektentwicklung inclusive aller baulichen Maßnahmen. Mount agiert als Eigenkapitalpartner und hat sowohl Fremd- als auch Mezzaninekapital arrangiert.