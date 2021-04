Greyfield stellt Nachnutzungskonzept für ehemalige Medimax-Flächen vor

Die Greyfield stellt für die bislang von Medimax genutzten Flächen in der Duisburger Straße in Hamborn ein Nachnutzungskonzept vor. Die ehemaligen Einzelhandelsflächen im Erdgeschoß und 1. Obergeschoss werden umstrukturiert. Mit dem künftigen Mietermix aus Fitnessstudio, einem Bildungsträger und einer Gesundheitskasse steht das Gebäude fortan ganz im Zeichen von Gesundheit & Bildung.

