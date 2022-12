Die Greyfield Group bringt weiteres Leben in die ehemalige Funke-Druckerei in Essen. In der historischen Druckhalle kann man ab nächstem Jahr die neue Trendsportart Padel-Tennis spielen. Dafür hat die PadelOne GmbH, eine Tochter der schwedischen PadelOne Group, rund 3.000 m² in dem Objekt in der Schederhofstraße 55 langfristig gemietet. Die

Fotos: Jens Hauer



[…]