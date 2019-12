Bijou Brigitte wird rechtzeitig vor dem diesjährigen Weihnachtsgeschäft in der Marktstraße/Ecke Kirchstraße 7 ein neues Ladenlokal eröffnen. Der neue Standort in der Fußgängerzone besticht mit bester Sichtbarkeit durch Eck- und 1a-Lage direkt am Markt. Vormieter der ca. 60 m² großen Einzelh

[…]