Greve entwickelt weiter: Baustart für nächstes Kontorhaus in Essen

Mit dem Baustart für das Kontorhaus Ost beginnt die nächste Entwicklungsphase im Essener Kontorhausviertel. Auf rund 35.000 m² entstehen bis zu 60.000 m² neue Büroflächen sowie Wohnungen, Hotel und Nahversorgung. Der erste Mieter des Neubaus steht bereits fest: die Stadt Essen.

.