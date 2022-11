Die CTP Group hat die Greiwing logistics for you GmbH als Mieter für eine 15.000 m² große Logistikfläche in Wesel gewonnen. Der familiengeführte Spezialist für Produkte aus dem Food- und Non-Food-Bereich hat einen mittelfristigen Mietvertrag für die Immobilie im Schepersweg 41-61 unterzeichnet.

