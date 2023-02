Das neue Logistikzentrum auf dem rund 16.500 m² großen Grundstück in der Nähe von Evonik Superabsorber und Trinseo Deutschland wird für eine bessere Versorgung von deren Produktion sorgen. Greiwing Logistics for you plant die Inbetriebnahme der Immobilie für Dezember 2023. Das Investitionsvolumen liegt bei 20 Mio. Euro.

Fotos: Greiwing logistics for you GmbH



[…]