Helvetic Investment kauft Mönchengladbacher Dorint-Hotel

Die Helvetic Investment GmbH hat im Rahmen einer Off-Market-Transaktion das 1959 als „Musterhaus für Hotel-Innenarchitektur“ eröffnete erste Hotel der Marke Dorint von einer Verkäufergemeinschaft erworben. Das 4-Sterne-Standard Hotel in Mönchengladbach wurde im vergangen Jahr mehrfach erweitert und renoviert. Es befindet sich auf einem rund 5.480 m² großen Grundstück und verfügt derzeit über 162 Zimmer und 15 Veranstaltungsräume von 20 bis 180 m². Zum Hotel gehören außerdem ein Restaurant und ein großzügiger Wellnessbereich mit Fitnessstudio, Saunalandschaft und Physiopraxis mit Wintergarten und Außenterrasse. Über den genauen Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

