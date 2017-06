Gregory's Coffee & Snacks eröffnet Filiale in Berlins Friedrichstraße

Das griechische Franchiseunternehmen Gregory's Coffee & Snacks eröffnet eine weitere Filiale in Deutschland. Dazu hat die Marke rund 90 m² in der Berliner Friedrichstraße 194 angemietet. Vormieter der Fläche war Coffee Fellows. Eigentümer der Immobilie ist ein institutioneller Investor. Es ist bereits die dritte neue Filiale in Berlin seit Jahresbeginn, die Fünfte insgesamt in Deutschland. Zuvor hatte sich die Kaffee-Kette in den Neukölln Arkaden in der Karl-Marx-Str. 66 rund 120 m² sowie ein weiteres Ladengeschäft mit 55 m² in der Schloßstr.106 gesichert. Alle Anmietungen hat JLL beraten und vermittelt.

