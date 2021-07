Seil & Co. Investment hat Greenwater Capital beim Erwerb einer Liegenschaft in der Frankenallee in Frankfurt beraten. Die Immobilie besteht aus einem Eckgebäude-Ensemble mit 13 Einheiten sowie 6 Garagenstellplätzen verteilt auf über 750 m² Mietfläche. Greenwater Capital hat die Immobilie für ein durch sie betreutes Sondervermögen, den Rhein-Main Wohnfonds,…

[…]