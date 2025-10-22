GreenPlaces startet Bau in Mannheim-Vogelstang

Mit dem Spatenstich an der Radeberger Straße beginnt GreenPlaces den Bau eines neuen Gewerbeparks im Mannheimer Nordosten. Auf 7.200 m² entstehen 30 flexible Gewerbeeinheiten in Holzbauweise und 81 Stellplätze. Rund zehn Mio. Euro investiert das Unternehmen bis Herbst 2026 in das nachhaltige Projekt im Gewerbegebiet Taylor.

.

Das Mannheimer Grundstück in der Radeberger Straße 11 wurde im Juli 2025 von der MWS Projektentwicklungsgesellschaft mbH erworben, die Fertigstellung ist für Herbst 2026 geplant. Die Einheiten mit einer Grundfläche von jeweils 6 × 13 Metern pro Geschoss können als Büro, Werkstatt, Lager, Showroom oder Produktionsfläche genutzt werden. Jede verfügt über ein Rolltor und einen separaten Eingang; bei Bedarf lassen sich mehrere Einheiten kombinieren. Photovoltaikanlagen auf den Dächern versorgen die Mieter künftig mit günstigem Strom. Der Standort ist sowohl an den öffentlichen Nahverkehr als auch an überregionale Verkehrsachsen gut angebunden.



„Taylor steht für eine neue Generation von Gewerbegebieten: Wo früher versiegelte Flächen dominierten, verbinden wir heute wirtschaftliche Nutzung mit hoher Aufenthaltsqualität“, sagt Achim Judt, Geschäftsführer der MWS Projektentwicklungsgesellschaft. „Mit dem zehn Hektar großen Taylor Park ist es das grünste Gewerbegebiet Mannheims – ein Ort, an dem Arbeiten und Erholen zusammengedacht werden. Die neuen Gewerbeflächen aus massivem Holzbau fügen sich harmonisch in das Areal ein und zeigen, wie zukunftsfähige Stadtgestaltung aussehen kann.“



Markus Eberhard, Geschäftsführer von GreenPlaces Deutschland Asset Management, ergänzt: „Wir möchten mit unserem Gewerbepark die Transformation Mannheims vom Industrie- zum Dienstleistungsstandort unterstützen. Unsere Gewerbeflächen sollen für Unternehmen aus möglichst vielen Branchen attraktiv sein, die Wert auf nachhaltig gebaute und flexibel nutzbare Flächen in einem grünen Umfeld legen.“