GreenPlaces holt Philipp Uhrig von Domus Vivendi

GreenPlaces Deutschland Asset Management baut seine Führungsstruktur weiter aus: Philipp Uhrig übernimmt als Head of Sales die Verantwortung für die Vermarktung modularer Gewerbeimmobilien. Die neue Position ist Teil der Expansionsstrategie mit dem Ziel von 80 Standorten bis 2030.

.

Philipp Uhrig (42) verstärkt das Führungsteam der GreenPlaces Deutschland Asset Management GmbH. Die neu geschaffene Stelle ist Teil der Expansionsstrategie des Projektentwicklers, die 80 Standorte bis 2030 vorsieht. Bislang verfügt das Unternehmen über fünf fertiggestellte Gewerbeareale, drei befinden sich im Bau und zwei in konkreter Planung. GreenPlaces wurde 2017 in Lausanne gegründet und hält in der Schweiz zehn Standorte im Bestand.



Philipp Uhrig bringt mehr als 16 Jahre Erfahrung in der Immobilienbranche mit. Der studierte Immobilienökonom hat Entwickler und Berater bei Wohn- und Gewerbeimmobilienprojekten in Europa, dem Nahen Osten und Afrika beraten und war bei der Abwicklung von Transaktionen beteiligt. Zuletzt arbeitete er als Business Development Manager bei dem Projektentwickler Domus Vivendi. Zu seinen früheren beruflichen Stationen gehört zudem die Beratungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG.



„Philipp Uhrig ist genau der Richtige für diese Position. Er vereint tiefes Branchenwissen, strategisches Denken und den unternehmerischen Antrieb, den wir bei GreenPlaces leben. Mit ihm stärken wir unsere Vertriebsaktivitäten entscheidend und stellen die Weichen für weiteres Wachstum“, sagt Markus Eberhard, Geschäftsführer von GreenPlaces Deutschland Asset Management.